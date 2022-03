Fabián Vargas cuestionó a ‘LA TRICOLOR’ porque tienen vetado a Sebastián Villa

Aunque lleva varios años rompiéndola en Boca Juniors, Reinaldo Rueda no cuenta con el extremo antioqueño en ‘la Tricolor’ porque aún es investigado por las denuncias de maltrato de su expareja. Como él no ha sido condenado y, por lo que han divulgado, no parece que vaya a serlo, muchos consideran que debería ser convocado. Esto quedó demostrado con los comentarios de Fabián Vargas sobre la ausencia de Sebastián Villa en la selección Colombia. Es que demostró cierta indignación porque el cuerpo técnico del combinado colombiano no le da una oportunidad al jugador ‘xeneize’.

En la tarde del 21 de marzo de 2022, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, discutían si Villa merecía ser convocado a ‘la Tricolor’. Esto permitió que Vargas expresara su posición, con la cual dejó claro que quiere ver a Sebastián en la selección:

“Yo tampoco entiendo como no está en la selección Colombia. Es que acá son jueces, ¿o qué? Cuando la justicia determine, pues mirar a ver qué hacen y si le cobran desde la parte social. Pero creo que hace rato debería estar en selección”

