Qué duro golpe para la Juve: Paulo Dybala no seguirá en el equipo

La Juventus intentó mermar las críticas con la fácil victoria 2-0 frente a Salernitana el pasado domingo. Una de las grandes figuras del cotejo, Paulo Dybala, se había reivindicado con la hinchada e incluso fue ovacionado por los seguidores de Turín; sin embargo, las esperanzas de su permanencia iban a disiparse en el transcurso del lunes siguiente.

Se dio a conocer, de acuerdo con la prensa internacional, que la Joya no seguirá en el equipo cuando culmine la temporada. La historia de amor entre Dybala y la Juve tendrá su fin luego de siete años fructíferos.

Hace unos meses todo apuntaba a que podía renovar, pero las dificultades físicas del argentino conllevaron a que la Juve se la pensara dos veces. Además, todo iba a cambiar desde que Dušan Vlahović llegase al equipo. De acuerdo con el Diario AS, el nivel del serbio incidió en que no se le renovara el contrato a Paulo, o por lo menos no en las condiciones que quería.

Ya suenan varios oferentes para contar con los servicios del hombre de 28 años; en Milán están mirándolo muy de cerca, específicamente en el Inter, dado que a Javier Zanetti le interesaría contar con él para la próxima temporada; otras fuentes apuntan a que su próximo destino sería el Atlético de Madrid.

Actualmente Paulo Dybala, en la actual temporada, suma 13 goles y 6 asistencias en 29 apariciones con el conjunto italiano, que aspira luchar por el campeonato de la Serie A en su país.

