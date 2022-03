DT de la Juventus aclaró el incidente que sostuvo con Cuadrado y Dybala

Juan Guillermo Cuadrado está pidiendo un marzo complicado. El colombiano, aunque goza de un buen nivel en la Juventus, salió en la foto del fracaso de la Vecchia Signora y con la cinta de capitán. La eliminación en Champions League, sorpresiva ante el Villarreal, caló tan hondo que el colombiano y Paulo Dybala le habrían pedido un permiso especial a Massimiliano Allegri, DT bianconero.

Aunque no se supo a ciencia cierta qué fue, lo que sí se filtró fue que a Allegri no le gustó para nada la actitud de los sudamericanos. No obstante, este sábado en conferencia de prensa se mostró comprensivo y aseguró que toda aspereza está limada, porque entiende el dolor por el que están pasando.

“Hicieron una petición y dije que no. No pasó nada, lo entendieron y fueron buenos. Después del entrenamiento de esta mañana, seguiremos concentrados porque mañana es un partido delicado y estamos todos juntos, descansamos y estamos tranquilos. Sin discusión”, aseguró Allegri en la previa al duelo contra Salernitana.

“¿Si fue una solicitud inapropiada? Yo también fui jugador, de vez en cuando necesitamos un poco de lío, de lo contrario nos quedamos planos. La otra noche pensé que éramos demasiado impasibles”, añadió.

Algunas versiones de prensa en Italia aseguran que Cuadrado y Dybala habrían pedido ausentarse de algún entrenamiento o incluso del partido ante el colero de la tabla. Esta versión no fue confirmada con Allegri, quien contará con ambos este domingo. Acabado el partido, el colombiano tomará vuelo con destino a Colombia, para participar en las Eliminatorias Sudamericanas.