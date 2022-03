“No está recuperado”: DT del Rayo Vallecano tachó a Falcao contra el ‘Atleti’

Las lesiones de Radamel Falcao volvieron a surgir, convirtiéndose en su verdugo para figurar con su club y la misma Selección. Su último partido fue precisamente el 26 de febrero, cuando el Rayo Vallecano recibió en su fortín al Real Madrid, pero apenas el Tigre pudo jugar 18 minutos y fue sustituido.

De allí, no ha podido tocar las canchas en un partido oficial. Se había dicho que Falcao podía perderse algunos partidos ante una molestia en el gemelo; sin embargo, daban por seguro de que regresaba para el duelo del fin de semana frente al Atlético de Madrid. Lo peor para él se había confirmado: tampoco podrá jugar una vez más.

Así lo confirmó Andoni Iraola, entrenador del club, quien sostuvo que aún no estaba listo para sumar minutos con los ‘rayistas’. “Falcao no llega para el sábado. No está recuperado y confiamos que después del parón pueda volver”, afirmó.

Mientras que jugadores como Álvaro García e Isi podrán estar bajo la disposición del técnico, a Falcao le tocará seguir trabajando en su recuperación y esperar a que no haya una recaída.

El próximo encuentro del Rayo será justamente con el cuadro ‘colchonero’, quien accedió a los cuartos de final de Champions épicamente. Dicho cotejo se jugará el próximo sábado 19 de marzo a las 3:00 p.m. (hora colombiana).