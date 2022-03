Osorio cree que ‘LA TRICOLOR’ arrollará a Bolivia en las Eliminatorias

Aunque muchos dan por hecho que ‘la Tricolor’ no clasificará a la próxima Copa del Mundo, todavía hay quienes no pierden la fe y confían en que Reinaldo Rueda y sus dirigidos logren el milagro. Esto quedó demostrado con las más recientes declaraciones del entrenador de América. Resulta que Juan Carlo Osorio cree la selección Colombia clasificará al Mundial Catar 2022. Y no solo eso, pues, según él, lo hará con dos resultados contundentes contra Bolivia y Venezuela.

En la noche del 15 de marzo de 2022, Osorio tuvo una corta charla con el periodista Tito Pucetti durante la transmisión del programa ‘Conexión’ del canal Win Sports. En esta le preguntaron si cree que ‘la Tricolor’ derrotará a Bolivia, el próximo rival en las Eliminatorias. El experimentado DT respondió señalado que los colombianos no solo ganarán, sino que arrollarán a los bolivianos.

“Yo espero, como colombiano, que tengamos un muy buen resultado. Le deseo lo mejor a Reinaldo, a todo su equipo de trabajo y a todo el equipo colombiano. Por el bien del fútbol colombiano, necesitamos un buen resultado.

Creo que, con lo que tiene Colombia, sobre todo por lo que ha pasado últimamente con dos o tres jugadores que son muy influyentes, el caso de Luis y de Juan Guillermo, aparte de ganar, va a arrollar. Como corresponde en una instancia tan importante para el fútbol colombiano.

Le deseamos lo mejor a Reinaldo, a su grupo de trabajo y al equipo colombiano. Por el bien de nuestro fútbol, ojalá tengamos dos muy buenos compromisos, buenos resultados. Y que el de arriba nos favorezca con otros resultados y podamos clasificar”

Para concluir, Juan Carlos Osorio dejó claro que, a pesar de que se necesita un milagro, ve a la selección Colombia clasificando al Mundial:

“Soy muy optimista. Ceo que tenemos un muy buen grupo de jugadores, muy buen dirigidos. Creo que vamos a tener dos muy buenos resultados”

"Yo espero como colombiano, que tengamos un muy buen resultado y le deseo lo mejor a Reinaldo. Creo que Colombia aparte de ganar va a arrollar, creo yo, como corresponde en una instancia tan importante en este juego" Juan Carlos Osorio, DT de América#ConexiónWIN pic.twitter.com/Z2NjpLyUvf — Conexión Win (@ConexionWIN) March 16, 2022

>>Más novedades de la selección Colombia en ComuTricolor<<