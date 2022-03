Manchester United quiere aprovechar invasión rusa para sacarle el DT a Chelsea

En Manchester United están desesperados por encontrar un nuevo técnico y según las nuevas versiones de prensa, Thomas Tuchel, DT del Chelsea es uno de los principales candidatos.

Con todo el tema que ha generado la invasión de Rusia a Ucrania, llegaron las sanciones al cuadro azul por su propietario ruso, Román Abramóvich, y esto podría desencadenar en una crisis que quieren aprovechar desde otros bandos.

Según informan varios medios ingleses, desde Manchester United tienen en la mira al entrenador alemán Thomas Tuchel que actualmente dirige a los Blues.

La eliminación de la Liga de Campeones por parte de Manchester United a manos de Atlético de Madrid habría agotado los tiempos de Ralf Rangnick.

“El Manchester United está monitoreando la situación de Thomas Tuchel en el Chelsea mientras intensifica su búsqueda de un nuevo entrenador”, señala The Guardian.

“La situación del Chelsea ha alertado a la jerarquía de Old Trafford sobre la posible disponibilidad de Tuchel. El futuro de los campeones de la Champions League es incierto luego de que el gobierno impusiera sanciones a su dueño, Roman Abramovich. El United es consciente de que Tuchel tiene contrato hasta 2024 y ha declarado que permanecerá en el Chelsea hasta final de temporada. Al club londinense se le otorgó una licencia especial para operar hasta el 31 de mayo, pero si no se venden para entonces, no está claro cuáles serán las consecuencias”, agregaron.

Ese mismo medio pone como candidatos a “Mauricio Pochettino del Paris Saint-Germain, Erik ten Hag del Ajax y el español Luis Enrique”, además de Julen Lopetegui de Sevilla.