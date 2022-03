¡Por ahí no! Evenepoel tomó la ruta equivocada cuando encabezaba el pelotón

El belga Remco Evenepoel (Quick Step), segundo en la general de la Tirreno Adriático, lamentó el error se tomar la ruta equivocada junto a Pogacar y Vingegaard cuando los tres marchaban escapados en busca de la cabeza de carrera, lo que anuló cualquier posibilidad de victoria de etapa.

“Hoy me sentí bien y tuve un equipo fantástico a mi alrededor, que trabajó duro para mantenerme protegido. Luego, cuando EAU se hizo cargo de marcar el paso, la velocidad aumentó y supe que había llegado el momento adecuado para atacar. Solo se me unieron Pogacar y Vingegaard, bajamos a todo gas, pero luego no había nadie que nos indicara que debíamos ir a la derecha, así que en lugar de eso seguimos recto. Nuestra jugada prometedora terminó allí”, explicó.

A pesar del error, Evenepoel y sus rivales directos lograron volver al pelotón y entrar juntos en la línea de meta, sin pérdida de tiempo respecto a los rivales directos.

“Afortunadamente tuve las piernas para cubrir el hueco, y también con algo de ayuda de Ballerini logré volver al pelotón, pero es una pena cómo se dieron las cosas en un momento en que pintaban tan bien”, dijo Remco en meta.

EFE