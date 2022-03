Leonel Álvarez pidió perdón y dijo que le encantaría llegar a Nacional

Leonel Álvarez dejó en claro que sí le gustaría dirigir Atlético Nacional y de paso pidió perdón si cometió algún error entorno al cuadro Verdolaga.

El hoy entrenador de Águilas Doradas es uno de los nombres que siempre aparece en el radar cuando en el conjunto antioqueño están buscando timonel, pero sin dudas divide y él mismo manifestó que nunca lo han contactado de manera formal.

Quizá su paso por el rival de patio, Independiente Medellín, y una frase en un entrenamiento dirigida como motivación a los suyos, pero en la que mencionó temas arbitrales, es algo que una buena parte de la afición no le perdona.

Otros recuerdan su pasado glorioso como jugador de Nacional y ser el ejecutor de aquel penal que le dio a Colombia el primer título de Copa Libertadores con alguno de sus clubes en el año 1989.

En diálogo con Telemedellín, Álvarez habló acerca de esos temas, manifestando que espera tener la oportunidad de dirigir a Nacional en algún momento.

Rumores

“Me llama mucha gente siempre que hay novedades. Da mucha alegría y mucha tristeza porque por ejemplo en plena cuarentena fui tendencia más que el virus en el tema de que posiblemente iba a ir a Nacional, eso me pone feliz, pero a mí no me llaman”.

Excusas públicas

“Si cometí un pecado o un error, aprovecho para pedir perdón a los directivos de Nacional o a los hinchas. La verdad yo no tengo nada contra nadie”.

Sin contactos

“Nunca se me ha acercado un directivo ni nadie. No sé qué pecado tan grave cometí como para que sea el único que no pueda llegar algún día a Nacional. Algo que me encantaría”.

Deseos de llegar

“Sueños sí. Algún día, como todo profesional o entrenador de este país e incluso de Suramérica, quiere dirigir a Atlético Nacional”.

Razones

“Por tantas herramientas que tiene y la clase de institución que es. Con el sueño y el deseo de poder llegar allá algún día”.