Macnelly cuestionó los comentarios de Fernando Niembro durante el clásico paisa

Opinión de Macnelly Torres sobre los comentarios de Fernando Niembro durante Nacional vs. Medellín (Tomado del Instagram de Fernando Niembro y Macnelly Torres)

Desde que el experimentado periodista argentino empezó a comentar partidos del FPC en Win Sports, muchos han demostrado aprobación y agrado hacia su estilo y forma de hablar. Pero también hay quienes no concuerdan con sus conceptos. Tal y como ocurrió en esta ocasión, pues la opinión de Macnelly Torres sobre los comentarios de Fernando Niembro durante Nacional vs. Medellín, por Fecha 10 de Liga BetPlay 1-2022, no fue positiva.

En la noche del 6 de marzo de 2022, mientras el partido estaba en juego, Macnelly utilizó su cuenta Twitter para opinar sobre unas palabras de Niembro, quien estaba comentando el encuentro para la transmisión de Win Sports. Debido a que el argentino estaba siendo muy crítico con el juego del ‘verdolaga’, ‘Mac’ dejó claro que no estuvo de acuerdo con su percepción del juego:

“Yo creo que el clásico está parejo. Según Niembro, Medellín le ha dado un paseo a Nacional. ¿Será que estoy viendo otro partido? Y hay que decirle que ya habrá tiempo de planificar el siguiente partido”

Yo creo que el clásico está parejo según niembro Medellín le ha dado un paseo a @nacionaloficial será qué estoy viendo otro partido y hay que decirle que ya habrá tiempo de planificar el siguiente partido. — MaCnelly 10rres (@Macne10) March 7, 2022

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<