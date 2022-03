¡De “media chalaca”! Yimmi Chará metió un acrobático golazo en la MLS

Gol de Yimmi Chará en Los Angeles FC vs. Portland Timbers por Fecha 2 de MLS 2022. (Tomado del Instagram de Portland Timbers)

Aunque no es uno de los integrantes de la selección Colombia que más siguen los hinchas, el atacante caleño sí es uno de los que atraviesa el mejor momento goleador en su club. Para quienes lo dudan o no lo sabían, hubo un golazo de Yimmi Chará en Los Angeles FC vs. Portland Timbers, por Fecha 2 de MLS 2022, el cual dio mucho de qué hablar.

En el minuto 17 del partido, cuando el marcador estaba 0-0, Chará apareció para darle la ventaja a Portland. El delantero de ‘la Tricolor’ estaba dentro del área y aprovechó un rechazó para reatar con una chilena, recordando un gol que hizo hace poco.

¡OTRA CHILENA!🤯



El 🇨🇴 Yimmi Chará se está acostumbrando a hacer GOLAZOS con @SomosTimbers.#LAFCvPOR | 0-1 pic.twitter.com/uNfF5bYdPo — MLS Español (@MLSes) March 7, 2022

Solo ocho días atrás, el 26 de febrero de 2022, Yimmi había metido un gol muy similar, aquella vez a New England Revolution.

Scoring regular goals is too boring for Yimmi Chara. 🚲🚲 pic.twitter.com/dioSbhjKhp — Major League Soccer (@MLS) March 7, 2022

Para concluir, Yimmi Chará habló con el portal Area Sports y el periodista Adam Luna compartió un fragmento de sus declaraciones. En estas, el colombiano definió su gol como una “media chalaca”, dándole la razón a quienes no lo vieron como una chilena:

“A mi gol se le podría decir que fue de media chalaca”

Yimmi Chara 🗣 “A mi gol se le podría decir que fue de media chalaca” @AreaSportsNet #RCTID #MLS pic.twitter.com/tkhzs3G7Po — Adam Luna (@adamareasports) March 7, 2022

