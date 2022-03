Pese al triunfo, Osorio le dio con todo a Roldán y cree que se equivocó

América logró un triunfazo épico en el clásico vallecaucano. Lo ganó 0-1, pero tuvo que remar contra la corriente y con dos jugadores menos, sumándole el arbitraje que, para muchos, fue bastante controversial.

Juan Carlos Osorio, entrenador de los ‘diablos rojos’, aprovechó la rueda de prensa para criticar a Wilmar Roldán por algunas jugadas clave. Según él, América se vio perjudicado por su culpa pese al triunfo.

“Admiro a Roldán, es muy buen árbitro pero la asesoría fue regular. Hay cinco cosas para mejorar en nuestro fútbol a nivel internacional, y una definitivamente es la de los árbitros, para que nos dejen competir”, denunció Osorio, quien manifestó que el arbitraje en el fútbol sudamericano difiere al de Colombia, ya que según él, “se pitan demasiadas cosas que no son”.

El risaraldense habló sobre una jugada puntual, la cual derivó en la expulsión de Larry Angulo. “Me queda ahí una dudita y no me la puedo aguantar. La expulsión de Larry va precedida de una pelota que sale, para que la revisen porque esos errores no los podemos cometer. Se llena de rencor y veneno y termina yéndose. Esto no puede pasar en nuestro fútbol”, señaló.

Respecto al tema, finalizó con una crítica general a los árbitros en el balompié nacional. “Hoy, ganando y de una forma muy merecida, ante un gran rival, el arbitraje en Colombia tiene que mejorar”.

América deberá pensar en su próximo rival, el Deportivo Independiente Medellín, en medio del debut por Copa Sudamericana. El encuentro se jugará el próximo 9 de marzo a las 7:30 p.m. (hora local).