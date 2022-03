Nacional se ilusionó con la remontada, pero se le escapó de las manos

Atlético Nacional se despidió de la Copa Libertadores con más pena que gloria luego de no lograr superar en su serie de clasificación a Olimpia de Paraguay.

El Verde igualó 1-1 en el juego de vuelta, tras perder 3-1 en la ida, en el estadio Atanasio Girardot y se despidió de toda competencia internacional para el presente año.

Primer tiempo inexistente

De la primera parte no valdría la pena ni referenciarla porque prácticamente no pasó nada. A pesar de ir en ventaja, fue el cuadro visitante el que llevó los hilos del juego. Nacional no logró generar ni una sola ocasión de gol en el periodo inicial.

El Rifle disparó la ilusión

Para el periodo complementario, el interino entrenador Hernán Darío Herrera mandó a la cancha a Andrés Rifle Andrade en lugar del juvenil y poco acertado en cancha Nelson Palacios.

El Rifle le inyectó pudor y adrenalina al equipo colombiano, al punto que en su primera intervención sacó un potente remate que se fue al fondo de la red y puso en ventaja a su equipo.

El estadio explotó y se quedaba a un tanto de igualar la serie. Se transformó el Verde y parecía una tromba. Parecía que el segundo sería cuestión de tiempo.

Se le fue de las manos

Olimpia que apenas se lograba sacudir de la supremacía local, encontró en un centro de costado una anotación para liquidar la serie.

Un balón cruzado al área se le resbaló de los guantes al portero Kevin Mier y Saúl Salcedo no dudó para enviar la pelota al fondo de la red.

Expulsados para ambas partes

Posteriormente el juego se calentó y ambos bandos vieron cartulinas rojas. Por el lado de Nacional fue Felipe Aguilar y por el lado de Olimpia Guillermo Paiva por un encontronazo entre ellos.

Eliminación dolorosa para Atlético Nacional que evidencia el mal momento global del fútbol colombiano a nivel de clubes y de Selección.