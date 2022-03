Jackson Martínez recordó que vivió en medio de la lujuria y el pecado

Jackson Martínez es uno de los delanteros colombianos más recordados en los últimos tiempos por su exitoso paso por el Porto de Portugal.

Además de sus goles, Jackson es reconocido por su faceta religiosa, pero antes de ella, él mismo contó que era todo lo contrario.

En entrevista con Canal 1 de España, recordó esa etapa que lo llevó a recapacitar y dar un giro total.

Lujuria y pecado

“Viví una vida hecha de lujuria y pecado, disfrutaba pecar porque lo veía como algo normal, como lo ve el resto del mundo. No verás a Dios como tu todo a menos que él sea lo único que te quede. Y por eso tomé la decisión de enfocarme en él”.

Malas compañías

“En mi caso fue cuando empecé a darme cuenta de que algunos de los amigos con los que iba a fiestas querían más. Me rodeaban de alcohol, cigarrillos y tantas cosas más”.

Racismo en España

“En España fui víctima de racismo. Fue en el aeropuerto. Solo Dios frenó ese momento. Agarré una gaveta donde uno pone las pertenencias y no había visto que un señor ya la había tomado, puse mis cosas ahí, giré, me iba a quitar los zapatos y él dice: ‘Disculpa, yo ya tengo esa’. Yo iba a sacar mis cosas y el de seguridad le dijo: ‘puedes compartirla’ y él respondió: ‘yo no comparto con negros’. Cuando él dijo eso mi primera reacción fue levantarme, ponerme frente a él y vi como una película en mi mente, si hubiese reaccionado habría ido preso. Me quedé callado porque sentía que si hablaba iba a explotar, evité hablar para que él no me respondiera”.

Su paso por Atlético de Madrid

“Uno como jugador siempre quiere jugar más y no por creerse más que los compañeros. Yo llegué para ser el ‘9′ del equipo y no tuve los minutos que me hubiera gustado. Uno está en una competencia y no todo entrenador tiene la misma visión que uno, yo sé que con partidos iba a responder, pero él está jugándose su puesto en cada partido y rota bastante. Tengo bonitos recuerdos de ahí. Lo que me molestó no lo he dicho porque pasó aparte de la cancha, ese fue el motivo de mi salida”.