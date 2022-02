Freddy Rincón cree que la situación de Aldair Quintana en Nacional es invivible

Según información de la prensa, el arquero tolimense salió en el medio tiempo del partido contra e Bucaramanga porque él mismo pidió el cambio. Aunque las razones no terminan de estar claras, teniendo en cuenta que Alejandro Restrepo no quiso explicar qué pasó, todo parece indicar que el jugador no está bien anímicamente y por eso cedió su lugar en la cancha. Precisamente por eso, las palabras de Freddy Rincón sobre la situación de Aldair Quintana en Nacional indicaron que él debería irse del club.

En la noche del 27 de febrero de 2022, durante la transmisión del programa ‘Lo Mejor de la Fecha’ del canal Win Sports, Rincón analizó la situación de Quintana. El exjugador empezó por deja claro que Aldair no está jugador bien, para después señalar que su situación en el ‘verdolaga’ es invivible:

“El jugador debe tener autocrítica del momento que está pasando. Y él está pasando un momento, ya largo, bastante maluco. Quiere hacer cosas que no debe hacer. En ese momento el jugador de campo o el arquero, tiene que hacerlo simple para poder irse tomando confianza y retomando la confianza del hincha.

Pero, para mí, este muchacho Quintana ya no tiene clima para estar en Nacional. Los hinchas no lo quieren y él sigue cometiendo errores garrafales. Eso es invivible”

📅“Aldair viene pasando un momento bastante maluco, él no tiene más clima para estar en Nacional, los hinchas no lo quieren" @FreddyRinconV19#LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/BK91wyvqnd — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 28, 2022

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<