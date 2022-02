Se inventaron una falta de Morelos para anular un gol de Rangers al Dortmund

Alfredo Morelos en Rangers vs. Borussia Dortmund (Archivo Getty Images)

Debido a que anotó dos goles en la victoria de los ‘geers’ en el partido de ida, había mucha expectativa por lo que el cordobés pudiera hacer en la vuelta. Como el partido fue muy disputado, no pudo anotar y, aunque dio una asistencia, el VAR anuló la anotación. Lo increíble es que no hubo asistencia de Alfredo Morelos en Rangers vs. Borussia Dortmund, por Europa League 2021-22, gracias a una decisión muy polémica del árbitro, ayudado por el VAR.

En el minuto 72, cuando el partido estaba 2-2, Morelos le robó el balón a Mats Hummels y entró en soledad al área. Aunque podía rematar sin problema, el colombiano prefirió darle el balón a Ryan Kent, quien solo lo empujó dentro del arco.

Cando los jugadores de Rangers celebraban, el árbitro se dirigió a la pantalla del VAR para revisar una posible falta de Alfredo a Hummels en el inicio de la jugada. En la repetición pudo verse claramente que el cordobés madrugó al alemán, le robó el balón e, incluso, recibió una patada. Sin embargo, el juez no lo vio así y anuló la anotación por una supuesta falta del colombiano.

A pesar de la polémica, Rangers avanzó a los octavos de final de la Europa League 2021-22, ya que este encuentro terminó 2-2 y había ganado 2-4 en la ida.

