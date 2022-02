“Prensa tóxica”, James desmiente pelea con Falcao del que dice es su hermano

James Rodríguez se confesó ante sus seguidores en una transmisión en vivo y desmintió cualquier roce con Falcao García.

Pelea con Falcao

“¿Cómo voy a pelear con una persona que es hermano mío? Tenemos una relación de hace 12 años. Ha sido como un hermano para mí. Eso es mentira, no crean en todo lo que dice esa prensa en la que algunos son tóxicos. Así que todo es mentira”.

Buena relación

“Dentro del grupo tenemos una relación fantástica entre todos. Hay un buen ambiente y lastimosamente no se nos han dado los resultados en los últimos partidos, pero el ambiente es bueno siempre con Falcao y con los otros muchachos tengo una relación fantástica y no tengo ningún problema con nadie. No pasa nada con absolutamente nadie”.

Prensa tóxica

“No crean en lo que dice la prensa. No lo crean. Supuestamente la prensa está para que informe la verdad, pero hay alguna prensa en nuestro país que no va por ese lado. Va como por el lado de los chismes. Algunos deberían trabajar en el programa de todos esos chismes porque es imposible. No dicen lo que es”.

Opciones de mundial

“Está muy difícil, pero tenemos que ganar los dos partidos que quedan. Hay con qué. Yo creo que tenemos un grupo de mucha calidad y que a nivel internacional cada uno está haciendo las cosas bien. Hay cosas que no se pueden explicar, pero vamos a luchar hasta el final, hasta donde se pueda”.