Cristian Zapata ‘la mandó a guardar’ de cabeza en un partidazo con 7 goles

Gol de Cristian Zapata en San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (Archivo Getty Images)

Desde que llegó al ‘ciclón’ el central vallecaucano no ha dado mucho de qué hablar, es que su equipo no atraviesa el mejor momento. A pesar de esto, cada tanto tiene una actuación destacada que demuestra su vigencia. Tal y como ocurrió en esta ocasión, ya que hubo un gol de Cristian Zapata en San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, por Fecha 3 de Copa de la Liga de Argentina 2022.

El partido fue una tortura para San Lorenzo hasta el minuto 55, pues perdía 0-2 al final del primer tiempo. Y, como si fuera poco, en el inicio de la parte complementaria Defensa y Justicia anotó el 0-3.

Fue en el 55 cuando el ‘ciclón’ descontó con un tanto de Agustín Martegani. Solo cuatro minutos más tarde llegó 2-3 y el encargado de anotarlo fue Cristian Zapata. El colombiano aprovechó un centro de Martegani y metió un gran cabezazo cerca del arco rival.

Tras el gol de Zapata la hinchada de San lorenzo se ilusionó con la remontada. Sin embargo, Defensa y Justicia acabó con la ilusión en el minuto 80, cuando Francisco Pizzini anotó el 4-2.

A pesar del cuarto gol, el equipo de Zapata continuó buscando el empate. Y, aunque anotó el 3-4 definitivo en el minuto 90, todo terminó en una dura derrota.

