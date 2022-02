¡Tiene un guante en la zurda! Arboleda pifió y Quintero le cobró con un golazo

Juan Fernando Quintero en Newell's Old Boys vs. River Plate (Cortesía, River Plate)

Luego de que anotó un gol en su primer partido como local desde que regresó al ‘millonario’, había expectativa por ver a ‘JuanFer’ como titular. Aunque no fue así, pues Marcelo Gallardo lo mandó al campo en el segundo tiempo, el zurdo deleitó con su talento. Es que hubo un gol de Juan Fernando Quintero en Newell’s Old Boys vs. River Plate, por Fecha 3 de Copa de la liga de Argentina 2022. Anotación con la que demostró que está en un buen momento futbolístico.

Llegando al minuto 73, cuando el marcador estaba 0-0, Iván Mauricio Arboleda recibió el balón dentro de su área. El arquero colombiano no controló bien, por lo que rechazó mal. El balón fue directo a donde estaba Quintero, quien exhibió la calidad de su zurda rematando de primera para anotar el 0-1.

Minutos más tarde, Robert Rojas anotó el 0-2 y sentenció el marcador a favor de River Plate.

