Insólito: Jugador de fútbol asegura que fue contratado por un equipo que no existe

El increíble caso tiene como protagonista al arquero argentino Ezequiel Muth, de 22 años con pasado en uno de los clubes más icónicos de Sudamérica, River Plate.

El jugador aseguró en diálogo con el portal Página Millonaria ser víctima de una estafa, luego de haber firmado contrato con un empresario argentino que lo convocó para jugar en un club que no existe.

Relato de los hechos

Antes de llegar al equipo “fantasma”, Muth defendía los colores del Al Hilal United, de Emiratos Árabes. Un día fue contactado por el empresario argentino, Cristian Martín Echenique, quien para el entonces se desempeñaba como director deportivo de Al Ittifaq. El motivo del llamado fue ofrecerle un pase con mejores condiciones salariales.

“Me habló un día por Whatsapp y él se presentó como el director deportivo del Al Ittifaq. Es un club que existe, que lo conozco y que lo enfrenté cuando jugué en Al Hilal United”, comenzó Ezequiel.

Según las declaraciones del arquero, a la semana de estar entrenando con su nuevo equipo, Echenique discutió con el presidente del club y por ello, fe despedido de su cargo, situación que los dejó completamente desconcertados.

“Fui para Dubái y a la semana de entrenar con el Al Ittifaq, Echenique discute con el presidente del club porque él había ido con un sponsor que en realidad era mentira. Él fue con un papel falso bien hecho, pero que no era real. Bueno, se dieron cuenta en ese club que el patrocinador no existía y lo rajaron. Entonces nos dijo que había sacado una licencia para fundar un nuevo club y el que no iba con él se tenía que volver a casa”, explicó el guardameta.

GIE FC Dubai

Luego del altercado, el empresario argentino realizó una cena de festejo y comunicó que el nuevo club se llamaría Gie FC Dubái. También informó en la ocasión que el equipo ya había sido inscrito en la segunda división de la liga local.

Cuando creían que ya estaba el problema resuelto, todo empeoró al darse a conocer el calendario del próximo campeonato, en el cual el nombre del nuevo equipo no apareció en ninguna parte.

“Íbamos a competir en la segunda división, faltaba un mes para que el torneo arranque, nos estábamos preparando y el primer inconveniente surgió cuando salió el fixture y nuestro equipo no estaba. Él nos había mostrado que tenía la licencia, habíamos hecho una cena festejando que el equipo iba a competir y el equipo no estaba”, señaló

Deudas

Antes la presencia de una obvia estafa, no tardó en llegar los problemas financieros en la vida de Ezequiel Muth y los demás involucrados. En total eran seis paraguayos, cuatro argentinos, tres brasileños, un portugués, un nigeriano, un hindú, un egipcio y algunos jóvenes locales.

“A los representantes de los jugadores les pedía plata para la comida, las visas y el transporte. Por ejemplo, el representante de los paraguayos, que eran alrededor de ocho, perdió cerca de 50 mil dólares. Otro pagó 12 mil dólares para equipar el club. Hay dos socios argentinos que trabajan en la empresa Emirates que les robó 6 mil dólares”, dijo el arquero.

Actualidad de Ezequiel Muth

Después de tormentosos meses que hicieron especular seriamente la continuidad en la práctica profesional, Ezequiel Muth pudo reponerse a la adversidad y encontrar un nuevo club. Se trata del equipo militante del fútbol del ascenso italiano, Tricarico.

Aunque no inició ningún paso judicial Muth agregó que “No pude hacer una denuncia porque no tenía plata para un abogado. Pero hay un socio de él que le debe dinero por los alquileres de cancha que está juntando pruebas. Le diría que todo vuelve, no lo odio, pero deseo con toda mi alma que no se lo pueda a hacer a nadie. Porque la gente tiene sueños, trabaja un montón y no puede ir por la vida cagando a la gente. No se va a salir con la suya, dentro de poco va a caer”.