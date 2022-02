Juan José Calero, hijo de Miguel, anotó su primer gol en Portugal

El delantero colombiano Juan José Calero, cedido al Gil Vicente por el Mineros Zacatecas mexicano, se estrenó en Portugal y marcó su primer tanto en la victoria de su equipo frente al Belenenses que asentó al conjunto dirigido por Ricardo Soares en la última plaza que da acceso a los puestos europeos.

Calero disputó su quinto encuentro en las filas del Gil Vicente, hasta este sábado, no había tenido mucha suerte. Desde que llegó cedido al club luso, hasta en nueve ocasiones no fue convocado; en otras siete, no salió del banquillo; y sólo cuatro veces tuvo minutos, apenas 34 antes del duelo frente al Belenenses.

A la quinta, Calero consiguió acaparar focos. Entró en el once inicial de Soares por primera vez y no defraudó a su entrenador. Gracias a su acierto, el Gil Vicente inició el camino hacia la victoria, cuando a falta de 20 minutos, con un zurdazo desde el punto de penalti, Calero abrió el marcador.

Después, su compañero Elder Santana firmó el segundo tanto del Gil Vicente, que ganó 2-0 al último clasificado de la Liga de Portugal gracias a la aparición de Juan José Calero, que rompió el tedio y un choque destinado al empate con un acierto que dio alas a su equipo.

