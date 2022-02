Pabón cree que Pékerman lo borró de ‘LA TRICOLOR’ porque no fue a Independiente

Dorlan Pabón cree que salió de la selección Colombia porque no quiso jugar en Independiente de Avellaneda (Archivo EFE/Archivo Getty Images)

Aunque duró muchos años destacando en el fútbol europeo y mexicano, el extremo paisa no fue tenido en cuenta en ‘la Tricolor’ durante la era José Pékerman. Precisamente por eso, muchos se preguntan qué pasó y por qué no le dieron la oportunidad de volver a las convocatorias. Ahora que salió a la luz que Dorlan Pabón cree que salió de la selección Colombia porque no quiso jugar en Independiente de Avellaneda, dicho cuestionamiento empieza a aclararse.

En la mañana del 1 de febrero de 2022, Pabón habló con Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Planeta Fútbol’ de la emisora Antena 2. En esta el reconocido periodista le preguntó si su salida de ‘la Tricolor’ tuvo que ver con la supuesta discusión que tuvo con James Rodríguez. El jugador respondió dejando claro que no, pues todo se trató de una decisión de José Pékerman:

“No he tenido problema con James. No era del gusto del técnico. Estuve en mi mejor momento en México, salí goleador y nunca me volvieron a llamar. Estaba tranquilo porqué hice haciendo las cosas muy bien, aporté mi grano de arena. Tuve una linda relación con todos los jugadores. Todos se quedaron con la imagen, pero tengo una relación linda con todos los jugadores. Se quedan con la imagen de lo que pasó en Perú, pero eso no fue nada, nunca peleé con un jugador, era más por el estilo del técnico”

Después, Vélez le preguntó si, por aquella época, alguien le dijo que se fuera a jugar a Argentina. Pabón confirmó la versión del periodista y explicó por qué decidió quedarse en el fútbol español:

“Cuando estaba en España me estaban llamando de Independiente. Y yo decidí quedarme en España porque yo no soñaba ir a Europa y devolverme. Yo dije que no, que tenía que estar en Europa y ahí me quedé en el Betis”

Para concluir, Carlos Antonio puso sobre la mesa la posibilidad de que su decisión de no llegar a Independiente estuviera relacionada con que lo borraran de la selección. Sorpresivamente, Dorlan aseguró que sí y, además, dejó claro que no se arrepiente:

“Yo creo que también por eso. Pero yo tomé unas decisiones, que fueron las mejores para uno. Esa decisión la tomé y fue lo mejor que pude hacer. Porque todo el mundo vio lo que hice en el Betis. Hice una carrera muy importante, en Sevilla me quieren mucho y dejé una buena imagen allá.

Ahí vuelvo a México y en México duro dos meses, después me compra el Valencia por lo que hice en el Betis”

