David González le aconseja a Aldair Quintana irse de Nacional

Aldair Quintana no la pasa nada bien en Atlético Nacional y por eso el exguardameta David González, con gran recorrido en su carrera, le aconsejó desde la experiencia que lo mejor era un cambio de aires.

El guardameta del Verdolaga perdió la titularidad con el juvenil Kevin Mier, viene enfrascado en el rechazo de la hinchada y en el partido ante Envigado le dieron la confianza, pero terminó fallando en el gol rival.

Ante esto, González dialogó en el programa Primer Toque de Win Sports y le hizo la respetuosa recomendación.

“Debe ser muy pesado, para mí lo mejor es que busque otros aires, llegar a un lugar donde pueda empezar de cero y mostrar sus capacidades porque el ambiente está muy pesado”, señaló.

“Fuera del componente psicológico, no está la continuidad que uno necesita como arquero. Ayer, por ejemplo, había tenido muy buenas atajadas y con lo que pasó en un tiro de esquina, le volvieron a caer encima y salir de esa situación no es fácil”, añadió.

Dejando en claro que “los hinchas son importantes, pero ellos no deben definir quién juega y quien no, esa puerta se abrió y no sé qué tan fácil sea cerrarla”.