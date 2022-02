¡Regaño público a Yáser! “A veces cree que es él y los otros no existen”

Volvió a jugar Yáser Asprilla. El hábil futbolista, vendido al Watford de Inglaterra y cedido al Envigado, estuvo desde el vamos contra Atlético Nacional, en el arranque de la séptima jornada de la Liga Betplay Dimayor. Cuando la pisó, mostró sus dotes, pero eso sí ¡No la pasa!

Y su entrenador no aguantó más. Por mucho que haya sido vendido a la Premier League o convocado a la Selección Colombia, Alberto Suárez creyó oportuno darle un regaño público. El DT del Envigado le dio un tirón de orejas a su jugador, porque no juega con sus compañeros y eso no le ayudará en su carrera.

“Voy a decir una cosa que no acostumbro a decir en ruedas de prensa, pero la mejor forma de acompañar a Yáser es que entienda que hay diez jugadores alrededor de él; a veces cree que es él y los otros no existen”, manifestó Suárez.

El DT continuó con su regaño público y apuntó que no es porque se le esté subiendo la fama a la cabeza, sino que es individualista y no se la pasaría ni al mismísimo Leo Messi como compañero.

“Le puedo poner a Maradona o a Pelé o a Messi y si no suelta el balón, se meterá en problemas. Debe verse, mostrarle los videos y que entienda que esto es colectivo, sin pretender sacarse a todos y después rematar. Es un mensaje público que le mando y ojalá lo entienda porque es con cariño y amor”, concluyó.