“Uno nunca pierde las esperanzas”, Germán Cano sobre la Selección Colombia

Germán Ezequiel Cano no pierde las esperanzas de jugar en la selección Colombia (Tomado del Instagram de Germán Cano)

El nombre de Germán Ezequiel Cano ha vuelto a ponerse en el sonajero para ser convocado a la Selección Colombia desde un sector de la prensa deportiva.

Ante la falta de gol de la Tricolor, algunos se apegan al pasado goleador del argentino en el Poderoso para que sea una alternativa.

En diálogo con ‘F90 de ESPN, el jugador del Fluminense de Brasil habló al respecto y dijo que le gustaría, aunque no ha completado su proceso de nacionalización.

Trámites pendientes, ilusión latente

“Uno nunca pierde las esperanzas. Antes de venirme para Brasil, estaba tramitando todo para hacerme ciudadano. Lamentablemente no pude hacerlo porque se dio esta posibilidad de llegar al fútbol brasileño y dejé todo como está. Esa era mi idea, también para no ocupar cupo de extranjero en Colombia. Uno nunca sabe las vueltas del fútbol y de la vida. Encima me queda bien el amarillo, ¿no?”.

Volver a Colombia

“Mi vida en este momento está aquí (en Brasil). En un futuro me gustaría poder volver a Colombia, jugar en el Medellín, retirarme allá, poder vivir. Mi hijo es colombiano, entonces sería un placer retirarme en Medellín y jugar hasta los 40 años. Ese es mi deseo”, subrayó.

En el presente 2022, Germán Ezequiel Cano ha anotado dos goles en cinco encuentros disputados.