Super Bowl: Marcas pagarán millonadas por publicidad en el entretiempo sin poder usar el nombre del evento en sus anuncios

Este domingo 13 de febrero sucederá el evento deportivo más importantes y esperado por millones de personas en Estados Unidos y el mundo entero. El Super Bowl es para muchos norteamericanos sinónimo de fanatismo, espectáculo y, sobre todo inversión publicitaria con muchísimo dinero.

El Super Bowl es el evento deportivo más esperado por los estadounidense Foto: Pixabay

Por ejemplo, para entender un poco sobre el asunto, en esta edición 2022 del Super Bowl LVI, para que cada empresa quiera estar en el tan esperado entretiempo tendrán que aportar una generosa cifra de 6,2 millones de dólares para que su spot de la marca pueda ser visto durante tan sólo 30 segundos.

Razón de la limitante

No es secreto en el mundo deportivo que la organización de la NFL ha sido una de las más estricta y celosa con respecto a su imagen. Si rememoramos la película basada en hechos reales protagonizada por el actor Will Smith “La verdad oculta”, se entiende las complicaciones que puedan tener en un futuro las empresas que no acaten la limitante impuestas.

La National Football League jugó vivo en tal sentido y registró legamente el término “Super Bowl” (Super Tazón en español). ¿Por qué? Simple, para evitar que el término no sea usado para beneficios económicos sin su consentimiento en un futuro.

Excepción de la normativa

Todo en este mundo se mueve por el “cochino” dinero y por supuesto esta no es una excepción. Es que la limitante no es general y las empresas que obviamente aporten más dinero a la NFL si podrán tener el privilegio comercial.

El ejemplo más notable es la empresa de bebidas gaseosas Pepsi. Desde hace varios años ha sido el patrocinador oficial del “Halftime Show del Super Bowl, por lo tanto, cuentan con la aprobación para hacer uso exclusivo del término en cualquier momento. Es fácil de entender todo esto amigos empresarios, ¿Quieres tener el beneficio en un futuro? Pague más y lo querrán mucho más.

El SoFi Stadium en Los Angeles, California, será el escenario de la nueva edición del Super Bowl LVI donde se enfrentarán Cincinnati Bengals versus Los Ángeles Rams. Entre las personalidades más destacadas que se podrán observar en el tan ansiado show del medio tiempo, estarán verdaderas leyendas del género hip hop como lo son Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige.