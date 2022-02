Urgente: exjugador del América pide ayuda para no quedar paralítico

Una noticia lamentable se dio a conocer en el fútbol colombiano. En este caso, el protagonista es Cristian Alberto López, delantero de 39 años que tuvo pasado en Real Cartagena, Unión Magdalena, América de Cali, Deportivo Pereira, entre otros.

Varios periodistas deportivos compartieron un video a través de sus redes sociales, en donde aparece el mismo jugador en cuello ortopédico solicitando ayuda. Para ello creó un grupo con amigos y conocidos, donde dio a conocer su estado de salud actual y la urgencia con la que requiere de una vital cirugía.

En ese mismo metraje, compartió su historia y el porqué pedía de colaboración. “Estaba con una molestia de espalda desde hace un mes; ahora que fui al doctor, me dio un diagnóstico y de la cervical tengo tres partes dañadas”, señaló López en medio de la tristeza.

Ante esto, aseguró que debían operarlo en el menor tiempo posible. “Me tenían que operar entre hoy y mañana, máximo no puede pasar de dos días”. Así mismo, el delantero señaló que no tenía los recursos suficientes para someterse al procedimiento quirúrgico.

“Quisiera decirles de corazón si puedo contar tal vez con los que puedan colaborarme. No tengo fuerza en mis manos y en mis pies y estoy caminando apenas”, cerró el video Cristian en medio de su voz quebrada y la inminente desesperación de seguir adelante.

Luego de que miembros de la prensa compartieran el video, seguidores del América y del fútbol colombiano solicitaron a directivos que se manifestaran al respecto; sin embargo, no se conocen novedades hasta la fecha.