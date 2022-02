Actuación de Díaz vs Leicester puso de acuerdo a Iván Mejía y Carlos Antonio

Lo que dicen en el país es palabra santa en el periodismo deportivo colombiano, aunque no suelen coincidir en nada. Aunque ya uno esté retirado, desde su Twitter tiene la influencia suficiente para que sus palabras retumben, ese es Iván Mejía. Mientras que el otro tiene más exposición, por radio y televisión para decir lo que piensa, aunque no se olvida de su cuenta de Twitter, no es otro más que Carlos Antonio Vélez.

Esta vez, ambos coincidieron en algo, por primera vez en mucho tiempo. El culpable, Luis Díaz y su enorme actuación en Anfield Road ante el Leicester City. Al guajiro solo le faltó el gol, aunque tuvo un par de ocasiones para anotar. Lejos del resultadismo, ambos se pusieron a los pies del de Barrancas.

“Entró con pie derecho al campo sagrado y mítico de Anfield. Salió para el aplauso masivo”, aseguró Carlos Antonio Vélez, acompañando su opinión con datos y gráficos sobre el rendimiento de Díaz.

@LuisFDiaz19 entró con pie derecho al campo sagrado y mítico de Anfield.. salió para el aplauso masivo.. pic.twitter.com/f8A9SyE1i2 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) February 10, 2022

“Buen partido de Luis Díaz. Personalidad y categoría. Va a crecer mucho con Klopp. No es lo mismo tener a Robertson en la banda que a Mojica. Jugando bien arriba y con mucha confianza”, fue lo que dijo Iván Mejía, muy a su estilo.

Buen partido de Luis Díaz. Personalidad y categoría. Va a crecer mucho con Klopp. No es lo mismo tener a Robertson en la banda que a Mojica. Jugando bien arriba y con mucha confianza. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 10, 2022

Habrá que ver si siguen maravillados con Díaz, cuando este domingo el Liverpool visite al Burnley, también por Premier League. Luego será el turno de enfrentar al Inter, por Champions League.