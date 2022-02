¡El león derrotó al tiburón! Junior luchó, pero Santa Fe hizo respetar la casa

No cabe duda de que el duelo entre el ‘tiburón’ y el ‘cardenal’ era uno de los más llamativos de la jornada. Y, para la alegría de los hinchas y seguidores del FPC, este no decepcionó. Es que el partido Santa Fe vs. Junior, por Fecha 4 de Liga BetPlay 1-2022, fue muy disputado, tuvo tres goles y terminó en triunfo de los locales.

- 1er tiempo

El partido empezó de manera sorpresiva, ya que el Junior, a pesar de estar en la altura de Bogotá, planteó una presión alta muy eficiente. Es que el equipo de Juan Cruz Real no permitió que Santa Fe dominara el balón con tranquilidad, demostrando que no iba a esconderse.

Ese planteamiento permitió que el equipo barranquillero protagonizara el ataque más claro del primer tiempo. Se trató de un doble remate, el primero de Carmelo Valencia y el segundo de Wálmer Pacheco, que Leandro Castellanos atajó maravillosamente.

Tras la doble atajada de Castellanos, ninguno de los dos equipos pudo llegar con peligro al arco rival. De hecho, Santa Fe terminó el primer tiempo sin remates al arco.

- 2do tiempo

En los primeros minutos de la parte complementaria, Santa Fe hizo valer la localía tomando el control del juego, por lo que Junior se replegó. A pesar de esto, el ‘cardenal’ hacía más daño cuando atacaba en velocidad y sin mayor elaboración. Precisamente así llegó el primer gol de la noche.

Llegando al minuto 54, Carlos Sánchez metió un pase entre líneas que Juan Sebastián Pedroza recibió entrando al último cuarto de la cancha. Pedroza levantó la cara y habilitó a Wilfrido De La Rosa, quien controló dentro del área y definió con facilidad (ver al final del artículo).

Con la desventaja en el marcador, Juan Cruz Real tomó una decisión llamativa. Sacó a su ‘nueve’, Carmelo Valencia, metió a un volante y pasó a jugar con ‘falso nueve’. Para sorpresa de muchos, el planteamiento rindió sus frutos en el minuto 68.

Como hicieron todo el partido, los jugadores del ‘tiburón’ presionaron en salida y provocaron el error de José Ortiz. Inmediatamente, Edwuin Cetré habilitó a Freddy Hinestroza, quien estaba dentro del área, definió con la zurda y empató (ver al final del artículo).

El partido se tornó de ida y vuelta, pues los dos equipos querían ganar y por eso, en el 81, Santa Fe anotó el 2-1. Es esta ocasión, Ortiz, quien falló en el gol del Junior, remató de larga distancia y, como Viera no reaccionó a tiempo, el balón terminó dentro del arco (ver al final del artículo).

En la recta final el equipo de Martín Cardetti mantuvo la ventaja y sumó tres puntos importantísimos en condición de local, además de que mantuvo el invicto en la Liga BetPlay 1-2022.

