“Profe, no cabe”: los jugadores de la Tricolor fueron los que vetaron a Teo

La Selección Colombia, en estado de coma. Luego de la derrota ante Argentina, la eliminación está a la vuelta de la esquina y se buscan responsables. El gran apuntado es Reinaldo Rueda, a quien se le imputa, entre otras cosas, no haber llamado a jugadores necesarios.

Uno de ellos es Teófilo Gutiérrez. A pesar de ser la gran figura del Deportivo Cali campeón, el delantero nunca volvió a La Tricolor y Rueda asumió toda responsabilidad. Ahora, salta a la luz una información que disculpa un poco al DT, asegurando que el veto a Teo fue de los jugadores y no de él.

La primicia la entregó el periodista de WIN Sports, JJ Miranda. Según su información, luego de indagar por semanas, una fuente muy confiable en la Selección le reveló la verdad sobre por que Teo no fue convocado, tras la derrota ante Argentina.

La verdadera razón por la que Teófilo Gutiérrez no fue convocado a la Selección Colombia

“Reinaldo recibió de adentro de la Selección Colombia la voz de algunos integrantes que le dijeron “Profe, no cabe. No lo queremos, no encaja, no nos gusta”. Y Reinaldo, democráticamente, dijo “no voy a reventar el grupo. Prefiero mantener la mediana armonía y me mantengo al margen de esa decisión”. De ahí, entenderán la incoherencia de Rueda cuando se le preguntó por Teófilo Gutiérrez”, aseguró Miranda en el programa Lo Mejor de la Fecha.

El periodista no dio nombres sobre los jugadores que vetaron a Teo, pero dejó entrever que se trataba de los capos del equipo, no así de los que no están asentados. Ahora, con el fracaso casi consumado, no se salva ninguno.