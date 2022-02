Perú le empató a Ecuador con muy poco y, de paso, volvió a amargar a Colombia

Colombia, pendiente de otros resultados. La Selección de Reinaldo Rueda tenía una oreja puesta a la radio, o los ojos puestos en la televisión, luego de perder ante Argentina. Tras la derrota en Córdoba, en Lima se disputaba un partido mucho más importante que los dos que le restan a Colombia.

Allí, la Tricolor era la hincha número uno de Ecuador. Si el equipo de Gustavo Alfaro ganaba, el conjunto nacional quedaría a tres puntos del repechaje, con seis en disputa. Había motivos para pensar que podía pasar, ya que La Tri sabía que de ganar clasificaría a la Copa del Mundo.

Y todo empezó muy bien, para Ecuador y para Colombia. A los tres minutos, un pelotazo largo encontró a Michael Estrada, quien mató el balón con clase y definió ante la salida del portero Pedro Gallese.

GOL DE ECUADOR. Estrada lo hizo después de un pase magistral de Torres.

Los de Alfaro tuvieron un gran primer tiempo y estaban justificando su acceso al Mundial de Catar 2022. Incluso merecieron algún gol más, ante una estupefacta Perú. Sin embargo, Ecuador no supo matar el partido y los incas reaccionaron promediando la segunda mitad, logrando el empate gracias a Edinson Flores.

Las sagradas escrituras del soccer así lo dictaminan: el cabezazo siempre contra el suelo, el rebote complica siempre al guardameta y a los defensas. Centro de Advíncula, gol de Flores, Perú lo empata.



El "Oreja" Flores ha resucitado en esta fecha doble.



🇵🇪⚽️🇪🇨 pic.twitter.com/J4L6yPvZ1K — 🦉 Guile (@Green_Guile) February 2, 2022

El ‘Oreja’ lo igualó con un cabezazo al segundo palo. Sí, ese que silenció el Metropolitano de Barranquilla, ahora hacía delirar el estadio Nacional de Lima, abarrotado de hinchas bicolores. Aunque el empate no clasificaba a Ecuador, no le sentaba mal. Tampoco a Perú, que se alejaba un poco más de Colombia. Tras la igualdad, mucho esfuerzo por desempatar no hubo.

Ambos aplazaron sus responsabilidades, pero siguen dependiendo de sí mismos para estar en Catar 2022. Mientras tanto, el empate deja herido de muerte a Colombia, aunque el verdadero flagelo nos lo hicimos nosotros mismos.