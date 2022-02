Absurdo error logístico le costó caro a Ecuador y complicó más a Colombia

Un insólito momento vivió la Selección de Ecuador en su encuentro ante Perú en Lima donde empataron 1-1 por las eliminatorias. En el segundo tiempo, el volante del Santos Laguna, Ayrton Preciado, salió lesionado, y en ese momento Alfaro llamó a Diego Palacios para su reemplazo pero, el combinado tricolor no pudo realizar la variante a tiempo y eso nos costó, porque en esos minutos Perú empató el partido.

El mismo Gustavo Alfaro contó en rueda de prensa lo que sucedió. Transcurría el minuto 66′ cuando las cámaras enfocaron a Palacios quien con su torso desnudo escuchaba las indicaciones del técnico. En ese momento, Perú aceleró y por el lado derecho donde estaba la ausencia, apareció Luis Advíncula para centrar y lograr el empate para la ‘Blanquirroja’.

VIDEO de la TV peruana en el momento en que Diego Palacios no tenía camiseta para ingresar al cambio 😬🤦‍♂️

Luego llegó el gol de Perú 😔⤵️ pic.twitter.com/S1CwDRqk6f — Edu Andino (@eduandinoe) February 2, 2022

Fueron cuatro minutos que Ecuador jugó con 10 hombres donde todavía ganaban 1-0 con el gol de Michael Estrada. Perú aprovechó este error y pudo marcar el gol del empate por la cabeza de Edison Flores, en el minuto 68.

La camiseta de Palacios desapareció y tuvieron que ir al camerino

Alfaro, totalmente enfurecido, dijo en la rueda de prensa que la camiseta de ‘Chiqui’ Palacios desapareció y por eso no se pudo hacer el cambio. “No nos faltó concentración, sino cuando traen la camiseta ya el árbitro había puesto en movimiento la pelota y nos faltaba un jugador, y ahí vino la jugada. Por eso, la verdad es la fatalidad que nos dejó el hecho de que son errores que no podemos cometer, porque hay mucho en juego. Sí creo que nos faltó para terminar de ganar el partido: primero es no cometer ese error ahí; y segundo, aprovechar las opciones muy claras y muy favorables que tuvimos en el arranque del segundo tiempo”

De la camiseta nadie daba razón. Y la cámara indicó que utilería tuvo que regresar al camerino para buscar el uniforme del lateral derecho.

Comentario impopular: El suplente debe estar preparado desde el minuto 0 para ingresar al terreno de juego. Diego Palacios ayer demoró por no tener su camiseta puesta, insólito. ¿Y el utilero? Capaz tiene su responsabilidad, pero mucho más el jugador que es el que va a ingresar. pic.twitter.com/XcbkWz9LHu — Andrés Illingworth (@aillingworth96) February 2, 2022