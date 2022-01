Falcao pide más aliento de la gente y puso a los hinchas peruanos de ejemplo

Radamel Falcao destacó el aguante y aliento de los hinchas de Perú en Barranquilla y reconoció que eso ayudó al triunfo visitante.

El Tigre atendió a los medios de comunicación y pidió que todo el país se una en un solo sentimiento de esperanza y apoyo para buscar el objetivo de la clasificación.

Reconocimiento a los hinchas de Perú en Barranquilla

“Así como Perú, que tuvo 300 hinchas que alentaron durante 90 minutos y los levantaron durante todo el tiempo para pelear según sus armas y aún cuando se vieron sometidos por una gran Colombia que por momentos los dominó, ellos con sus armas y plan de juego llevaron a cabo lo que venían a hacer y en gran parte se le debe al apoyo que recibieron en Barranquilla”.

Lo mismo en Colombia

“Nosotros necesitamos de parte de toda la hinchada de Colombia eso, que podamos sentir que están detrás nuestro y en los momentos difíciles son los que nos están empujando”.

Creer en ellos mismos

“No importa si en el país hay o no credibilidad en nosotros, pero este equipo tiene que estar convencido y ese es el mensaje que ha bajado línea desde el cuerpo técnico y del que todos los jugadores estamos hablando”.

Pensando en positivo

“No queremos escuchar nada, no queremos saber de mensajes negativos, no queremos escuchar cosas que no sumen sino necesitamos mensajes que levanten al equipo y lo lleven a saber que el país está detrás y es posible lograr clasificar al mundial”.