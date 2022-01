“Ir a un Mundial es un sueño que tengo pendiente y quiero cumplir”, Santos Borré

Rafael Santos Borré habló con Publimetro Colombia, gracias a la Bundesliga, y dejó claro que dará todo para clasificar con la Tricolor al Mundial de Catar 2022.

¿Cómo potenciar la zona delantera que tanto ha sufrido en las últimas fechas de las Eliminatorias?

Sabemos de la importancia que tienen los últimos juegos. Nos estamos jugando el sueño de muchas personas y de nosotros los jugadores. Creemos mucho en el grupo que tenemos, en la Selección que hemos armado. Desde que llegó el profe Reinaldo hemos conseguido resultados. Pero hay que tratar de afianzar las ideas, va a ser final para estas últimas fechas.

Estando bien física y mentalmente brindaremos nuestro talento. Hemos creado situaciones, ha faltado la última puntada, pero debemos confiar en lo que tenemos, en lo que somos y tener la tranquilidad para afrontar los partidos.

¿Le gustaría que lo tuvieran más en cuenta como centrodelantero en la Selección?

Siempre he dicho que soy un delantero que se puede adaptar a lo que necesite el frente de ataque. Me gustaría siempre poder estar mucho más cerca del área, porque es donde hago más daño, pero ese trabajo de ayudar al equipo y darle circulación al juego también me gusta mucho. También lo entiendo al Profe porque cada partido es diferente y lo que requiere un juego o el otro es lo que hace que él pueda ver qué tipo de jugadores le puede servir más y en qué posición. Tenemos que adaptarnos a lo que necesitemos en el momento, por eso siempre trato de darle muchas opciones al entrenador y en ese sentido estoy contento. Pero obviamente me gustaría estar más cerca del área.

¿Cómo se preparó para esta doble jornada Eliminatoria?

Tengo una ilusión y un sueño muy claro que es poder estar con Colombia en el Mundial. Estoy trabajando para eso, traté de esforzarme lo más que pude en este regreso de la Bundesliga para poder llegar de la mejor forma y estar bien para competir tanto en mi equipo como en la Selección.

El técnico Reinaldo Rueda está recibiendo muchas críticas, ¿por qué cree que pasa esto?

Cuando el profe recibió la Selección esta estaba séptima, en una situación muy difícil. Hoy en día nos tiene en puestos de clasificación. Confiamos en el grupo que tenemos porque hay grandes jugadores y el Profe ha venido trabajando de muy buena forma. En los últimos partidos se nos escaparon resultados que nos hubieran tenido en una posición diferente, pero las Eliminatorias son así. Para lo que viene vamos a necesitar que todos estemos preparados para luchar y así poder encontrar lo que necesitamos para lograr esa clasificación. Nada es fácil y los sabíamos desde el principio. Los partidos que nos quedan van a ser muy difíciles y tenemos que estar preparados.

Al Eintracht le pasó algo parecido a lo de la Selección a comienzo de temporada, una racha de malos resultados ¿Trabajaron algo para revertirlo y algo de ello se puede replicar en la Selección?

Las victorias al equipo le dieron una confianza que necesitaba. Hoy en día el equipo necesita esa victoria que nos devuelva la confianza. Los delanteros necesitamos ese gol que nos devuelva la confianza. Mucho de lo que vivimos en el club en Alemania se puede ver reflejado en la Selección, depende de cada uno de los jugadores y de la actitud que tengamos para enfrentar esos partidos. Hay partidos que sabemos que serán difíciles, pero si cada uno de nosotros está con la mentalidad puesta en dejarlo todo por lograr esa clasificación, creo que va a ser posible estar en Catar en el Mundial.

¿Qué prefiere: clasificar a la Champions con el Eintracht o al Mundial con la Selección?

Para mi ir a un Mundial es algo único, es un sueño que tengo pendiente y quiero cumplir. No significa que tenga que dejar de lado el objetivo de ir a Champions. Soy un jugador que le gusta ponerse retos y ojalá podamos cumplir las dos.

¿Qué le ha costado agregar a su fútbol en Alemania?

Lo que más me ha costado es deshacerme más rápido del balón. En Bundesliga se pueden perder ocasiones de gol si un jugador tarda mucho con el balón o hace un pase que retrase la jugada. Me ha tocado incorporar mucho el desprenderme del balón para favorecer las transiciones rápidas para poder estar en un buen nivel de competencia acá.

¿Cómo describe la Bundesliga en su regreso a Europa?

Es un paso diferente. Cuando fui al Villarreal era muy chico, me faltaba experiencia. No había pasado por un club que me brindara esa personalidad que se agarran con los partidos. Mi paso por Argentina me dio madurez para poder volver de buena forma a Europa. Me ha gustado mucho la experiencia en Bundesliga. Es agresiva, rápida, intensa y con mucha calidad. Estoy en una gran liga.

¿Es tanta la diferencia entre el Bayern Múnich y los demás equipos en Alemania?

El Bayern es un equipo que a nivel mundial se demuestra la calidad de jugadores que tiene, la circulación de juego que demuestra, eso hace que saque mucha ventaja. Aunque muchos de los partidos se le han hecho difíciles, yo siento que hoy en día se le puede competir de otra forma. Hicimos un partido muy inteligente cuando los enfrentamos en su estadio. Hay que estar concentrado todo el partido. Se les puede competir y ganar, pero necesitas estar al máximo nivel para competir con un equipo como este.

¿Cómo vio la vuelta de Juanfer Quintero a River?

Me gusta mucho que haya vuelto para que le dé muchas alegrías y ponga su talento a un club tan importante como River. Ambos fuimos muy felices allí y él todavía recuerda mucho esos momentos. Para él será muy lindo volver a vivir eso. Lo vi con muy buenos ojos.