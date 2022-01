¿Rumbo al Ajax? Frank Fabra sería tentado para ir al grande de Países Bajos

Le puede haber llegado el momento a Frank Fabra. El lateral izquierdo de Boca Juniors, y eventualmente de la Selección Colombia, sería una opción que baraja el Ajax de Ámsterdam para este mercado de pases, si finalmente se confirma la marcha de Nicolás Tagliafico, con destino al Barcelona.

La noticia saltó desde ESPN Argentina, donde cubriendo la información de Boca, aseguraron que podrían darle salida a Fabra desde el equipo Xeneize, si una oportunidad de esta magnitud se presenta. Aunque es titular indiscutible en el club de la ribera, el equipo argentino y el Ajax se pondrían de acuerdo para su transferencia.

No obstante, Ajax ya tiene un lateral izquierdo titular, por lo que no está dispuesto a pagar demasiado. Asimismo, el club neerlandés baraja opciones en Europa que reemplacen a Tagliafico, por lo que el interés por Fabra no es el único. Hasta ahora el interés no se traduce en ofertas.

El colombiano lleva 7 años en Boca Juniors, donde consiguió 11 goles. Aunque fue discutido en algunas ocasiones, el andar de Fabra por el club Xeneize es positivo.