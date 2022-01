Presidente del Cortuluá no quiere jugar la final de la B contra Unión Magdalena

Presidente de Cortuluá no quiere jugar la final del Torneo BetPlay 2-2021 (Tomado del Instagram de Cortuluá)

Debido al escándalo por el partido de Llaneros y Unión Magdalena, la final de la segunda división del FPC en el segundo semestre de 2021 fue aplazada y, aunque ya estamos en 2022, no parece que vaya a jugarse. Y no solo eso, pues el presidente del Cortuluá no quiere jugar la gran final del Torneo BetPlay 2-2021 y explicó por qué.

En la mañana del 17 de enero de 2022, durante la transmisión del programa ‘Zona Libre de Humo’, a ‘Nacho’ Martán, presidente del Cortuluá, le preguntaron si la final contra Unión Magdalena sigue embolatada. El directivo, con mucho sentido del humor, aseguró que sí y, además, que él espera que siga así.

“Ojalá siga embolatado... Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con que, estando en la A, nos toque disputar un partido de la B, por el título y con jugadores diferentes. Querían que se jugara el 15, afortunadamente lo aplazaron y no sé cuándo lo pondrán. ¿Que se debe jugar? Se debe jugar. ¿Es bueno jugarlo? No es bueno jugarlo”

