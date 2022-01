“No me gustan las rotaciones”, Tulio Gómez revela sus diferencias con Osorio

El método de Juan Carlos Osorio es polémico. El Profe cree con devoción en que la forma de sacar ventaja a los rivales es en el apartado físico, por lo que apela a las polémicas rotaciones. Sin embargo, su estrategia no caló todavía en Colombia y no convence ni a los hinchas ni a su presidente.

Así lo dejó claro Tulio Gómez, en entrevista concedida al diario El País de Cali. En ella, el presidente de los Diablos Rojos dejó claro que no está de acuerdo con las rotaciones que implementa Juan Carlos Osorio, pero dice respetar sus decisiones como entrenador que es.

“Son discrepancias que se presentan, pero no son divisiones radicales o irreconciliables. A pesar de que hay diferencias con Osorio, lo respaldaremos a muerte. No nos hemos peleado ni nos hemos maltratado. Con él conversamos a diario. Es una gran persona y un buen profesional. A mí no me gustan las rotaciones, a él sí; son puntos de vista que hay que respetar”, aseguró don Tulio.

Hasta el momento, América de Cali contrató a ocho jugadores para la campaña que está próxima a arrancar. Sin embargo, ningún refuerzo parece convencer a Osorio y los rumores sobrevuelan el aire.