Nacional perdió en doble amistoso contra Envigado y sus hinchas cargaron con todo

En la afición de Atlético Nacional hay preocupación de cara a lo que será la presentación del equipo en 2022 y piden más refuerzos.

La negociación frustrada de lo que pudo ser el regreso de Edwin Cardona al club antioqueño calentó los ánimos y los seguidores están con los taches arriba.

Este miércoles el cuadro Verdolaga disputó dos encuentros de preparación ante Envigado y en ambos perdió con el Naranja. Un juego por 1-2 y el otro 0-1.

Nacional apenas reseñó que se estaba disputando el partido amistoso y no hizo referencia al marcador, alineaciones o algo adicional, situación que molestó a sus aficionados.

Muchos fueron los comentarios de reproches al respecto en las distintas redes sociales entre los seguidores del club que piden más refuerzos, en especial un portero de categoría y un atacante de contundencia, además de cuestionar la calidad del actual cuerpo técnico.

“¿Cuántos le metieron a Alda?”

“¿Y porqué no pusieron el resultado? Le deberían decir al hincha que se perdieron los dos partidos no? Disputaron dos juegos amistosos de 25 minutos cada tiempo. Tanto el primero como el segundo juego los ganó Envigado 2-1 y 1-0 respectivamente. Me imagino que les da pena”.

“Ya Restrepo tiró el equipo atrás?”.

“Acaso no se dan cuenta el ambiente hostil que hay entre nosotros y ustedes, acaso no hay alguien del club que lea todos estos comentarios, los estamos odiando y actúan como si todo estuviera bien”.

Esos fueron apenas algunas de las respuestas con revuelo que tuvo la publicación en Twitter, en Facebook sucedió lo mismo y se marca un gran inconformismo.