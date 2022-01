Cristiano Ronaldo amenaza al Manchester United: “No acepto que la mentalidad del United sea quedar por detrás de los tres primeros”

MADRID, 13 (EUROPA PRESS) El jugador portugués del Manchester United Cristiano Ronaldo aseguró que no acepta que la «mentalidad» del club inglés sea «quedar por detrás de los tres primeros» en la Premier League, además de explicar que fichó por los ‘red devils’ porque «ama» al club y «no por dinero, ni nada de eso».

«He vuelto a Manchester porque amo este club. No lo he hecho por el dinero ni nada de eso. Amo este club y creo que tenemos potencial para ganar grandes cosas, pero debemos encontrar el mejor modo de conseguir esos resultados», indicó Ronaldo en declaraciones a DAZN.

El de Madeira quiere que aumente la ambición en Old Trafford. «El Manchester United debe ganar la liga, quedar segundo o tercero. No concibo otra posición para el Manchester United. En mi caso, no acepto que nuestra mentalidad sea menos que quedar entre los tres primeros en la Premier League», añadió Cristiano.

Preguntado precisamente por el nivel de la liga inglesa, el exjugador del Real Madrid dijo que es la mejor del mundo. «Todos los equipos, incluso los llamados ‘pequeños’, parecen más grandes cuando se enfrentan a los más importantes. Sin duda, creo que es, de lejos, la mejor liga del mundo», apuntó el luso.

Además, en otras cuestiones, Ronaldo admitió que la destitución de Ole Gunnar Solksjaer fue un momento duro. «Cuando se fue, todos estábamos tristes, pero es parte de la vida y del fútbol. Cuando las cosas no salen como el club y los aficionados quieren, el club debe cambiar. Yo estaba decepcionado, pero tenemos que entender al club y a sus dirigentes. Fue difícil, pero la vida sigue», afirmó.

«Ahora tenemos tiempo para mejorar, potencial, equipo, nuevo entrenador… ¿Por qué no creemos que podemos hacerlo mejor? Tenemos que meternos en la cabeza que somos capaces de cambiar las cosas ahora. No sé la manera específica, soy un jugador, no el entrenador o el presidente», recordó.

«Sé la manera, pero no voy a decirla porque no sería ético por mi parte. Este año, tenemos que pasar de página, tenemos mucho que ganar. Debemos creer en ello, si no, será una pesadilla», finalizó Ronaldo, ganador de cinco ‘Balones de Oro’.