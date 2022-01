Clásico en el desierto: Barcelona vs. Real Madrid, ¿dónde y a qué hora ver la Supercopa de España?

Barcelona y Real Madrid se verán las caras una vez más, en la edición número 247 de este duelo.

Esta ocasión será especial, ya que disputarán la Semifinal de la Supercopa de España, en la que sólo un equipo saldrá vencedor.

Desde 2020, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, tomó la decisión de hacer más atractivo este torneo, llevándolo a otro país, que le traería grandes dividendos económicos a la organización.

La idea es recibir una buena fortuna, para que los equipos también salgan beneficiados con este espectáculo, por ello se juega en Arabia Saudita.

Pese a la pandemia por COVID-19, este año se disputará nuevamente este torneo en el desierto, con un duelo más que atractivo en la Semifinal.

El conjunto merengue llega en mejor momento al cotejo, al ser el líder de La Liga, con 49 unidades, luego de 21 duelos disputados.

Carlo Ancelotti ayudó al Real Madrid a regresar a los primeros planos, confiando en algunos jóvenes, que hoy son el sostén del equipo.

Uno de ellos es Vinicius Jr., quien está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera, al ser el elemento de más peso en la ofensiva.

Además, Karim Benzema está en plan grande y se convirtió en el cuarto goleador histórico de la institución, al sumar 301 tantos, quedando a siete de Alfredo Di Stéfano.

Pese al gran momento que viven los blancos, Ancelotti se mostró relajado en conferencia de prensa, asegurando que este duelo será distinto al del torneo local, por lo que deberán dar el máximo para clasificarse a la Final.

El arranque de la temporada no fue bueno para el Barcelona, al grado de que Ronald Koeman fue destituido.

La directiva apostó por un hombre de casa, motivo por el que Xavi Hernández arribó como el sustituto del holandés.

Desde su llegada, el estratega español ha levantado el nivel deportivo del equipo, pero no es suficiente, por lo que espera que pronto sus pupilos aumenten el nivel y se conviertan en el club que daba miedo hace algunos años

“Es evidente que necesitamos tiempo y que hemos tenido contratiempos, pero no caben excusas. Será una final para nosotros. Es un gran examen para ver dónde está el equipo.

“Los he vivido de todos los colores. Siendo favoritos y no ganando y al revés. Veo a un Barça en construcción y un Madrid en un muy buen estado de forma, pero eso no significa nada. Los hemos vivido de todos los modos posibles. No será fácil imponer nuestro juego, porque son el equipo más en forma de España”.

— Xavi Hernández, estratega del Barcelona