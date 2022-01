Kroos: “No he visto muchos partidos del Barça de Xavi, tengo otras cosas que hacer”

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga Santander BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 24: Luuk de Jong of FC Barcelona is challenged by Toni Kroos of Real Madrid during the LaLiga Santander match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Camp Nou on October 24, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images) (David Ramos/Getty Images)

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos rechazó este martes que su equipo sea «favorito» para llegar a la final de la Supercopa, destacando la «calidad» de los jugadores del FC Barcelona, aunque reconoció que no ha visto «muchos partidos del Barça de Xavi», porque tiene «otras cosas que hacer» aparte de «ver fútbol todo el día».

«Últimamente no he visto muchos partidos del Barcelona, nosotros tenemos nuestros partidos, también tengo otras cosas que hacer que ver fútbol todo el día… Es difícil para nosotros saber quien va a jugar y quien no, con qué alineación van a jugar, pero tienen jugadores de mucha calidad. No puedo decir qué ha cambiado de Koeman a Xavi», expresó el alemán en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España ante el FC Barcelona.

Kroos insistió en que en un Clásico «no hay favoritos». «Puede ser que estemos mejor que el Barça, pero en un Clásico no hay favoritos, puede pasar de todo. Ellos tienen mucha calidad, no hay favorito, es muy difícil saber qué va a pasar, pero no tenemos dudas de que queremos ganar», destacó.

«Los últimos dos tres meses hemos mejorado mucho, no solo los resultados, también cómo hemos jugado. Para ganar cosas hay que jugar bien, si no juegas bien tarde o temprano pierdes los puntos. Estamos en enero todavía, en enero no ganas nada, menos la Supercopa, por eso hay que seguir. Los títulos se ganan después, si pensamos que estamos tan bien vamos a tener problemas», apuntó sobre el momento del Real Madrid.

«LOS QUE ME CONOCEN SABEN QUE PREFIERO GANAR TENIENDO EL BALÓN»

Así, Kroos reivindicó su «experiencia» en el club blanco como argumento para lograr la victoria. «Mi experiencia en el club me dice que cada competición que jugamos la queremos ganar, da igual cuál, ese es nuestro objetivo, primero ganar mañana y luego ganar el torneo. Estamos listos, vamos a entrenar ahora aquí, pero tengo claro que estamos aquí para ganar», afirmó con seguridad.

«Todos los que me conocen saben que prefiero tener el balón, pero lo importante es que nos sepamos adaptar al partido y saber cómo podemos ganar. Si tienes la velocidad que tenemos arriba lo tienes que aprovechar, eso también puede ser una manera de controlar el partido. Siempre prefiero tener el balón, el mejor partido sería tener el 90% de posesión y ganar 1-0. Pero hay que buscar el mejor camino para ganar el partido, con la mayor posesión posible», analizó.

Por otro lado, en relación a su rendimiento en la temporada, confesó que el inicio de esta fue «un poco difícil». «Nunca empecé una temporada con una lesión, era momento de parar, no quería otra temporada con dolores. Ese tiempo me he preparado de la mejor manera posible y ha funcionado muy bien. Estoy en un buen momento, decir que es el mejor es difícil, he vivido muchos años buenos, pero seguro que es un buen momento, me siento bien físicamente. He tenido la suerte de vivir muchos momentos buenos», celebró.

Finalmente, Kroos ensalzó la figura de David Alaba, jugador con el que ya coincidió en el Bayern. «Su evolución ha sido muy buena. Cuando salí del Bayern jugaba de lateral, y ahora ha cambiado a central, es un cambio muy grande. No me ha sorprendido, se ha adaptado muy bien, sé de su calidad dentro del campo y también fuera, es un buen chico», concluyó.