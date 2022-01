“Desde un principio hubiera escogido estar acá con Nacional”, Jhon Duque

Jhon Duque es una de las tres caras nuevas de Atlético Nacional y dice estar feliz con su llegada al cuadro antioqueño.

El centrocampista atendió a los medios de comunicación y solo tuvo palabras de agradecimiento para su nuevo club.

Un grande

“Estoy inmensamente agradecido con Nacional, escogí estar en Nacional porque es institución grande, siempre busca ganar títulos”.

Feliz

“Aunque no tuve acercamientos con Millonarios, esta fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estoy feliz de estar hoy acá, tengo retos inmensos”.

Sin dudarlo

“Desde un principio hubiera escogido estar acá porque cuando llegas te das cuenta de lo que es Nacional y de lo que significa vestir estos colores”.

Discordia azul

“A Millonarios solo le tengo agradecimiento... he recibido mensajes de personas a las que no les gustó mi llegada a Nacional. Esas mismas personas un día me apoyaron y me hicieron hacer historia en Millonarios...”.

Pensando en Selección Colombia

“Es un sueño ser tenido en cuenta y llegando a Nacional puedo estar más cerca de lograrlo”.

Su polivalencia

“En Colombia me desempeñé como volante de marca, pero en México aprendí mucho porque desempeñé una función más de volante con mayor llegada y es una gran ganancia”.