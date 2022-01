¿Hermano de Diego Maradona falleció producto de las vacunas contra el covid?

Hugo Maradona no falleció por un efecto adverso de una vacuna anticovid-19, sino por la complicación de una bronquitis, como afirma un comunicado de prensa de su esposa, Paola Morra, y han confirmado a EFE fuentes del entorno del exjugador.

Varios usuarios en redes sugieren que Hugo Maradona -hermano menor de la estrella de fútbol Diego Armando Maradona– murió el pasado 28 de diciembre por un efecto adverso de la vacuna contra la covid-19, después de que las primeras informaciones tras su muerte apuntaran a que había fallecido por un paro cardíaco.

”Otro paro cardiaco en futbolista vacunado. DEP”, responde un usuario a la noticia del deceso en Twitter. Un portal de internet publica también la noticia con la pregunta “¿La vacuna tuvo que ver?” en el titular, que comparten decenas de usuarios en Facebook o Twitter y en páginas antivacunas y negacionistas del coronavirus.

Otra persona contesta: “Hay más paros cardíacos que nunca por culpa de la vacuna”, en sintonía con mensajes en inglés o en italiano.

LA ESPOSA LO NIEGA

Hugo Maradona no murió por un efecto adverso de la vacuna de la covid-19, sino por la complicación de una bronquitis grave, afirmó en un comunicado su esposa, Paola Morra. ”Mi esposo Hugo no murió por haber contraído covid-19 o por una enfermedad cardíaca, ya que no padecía de esta última. Lamentablemente fue por una bronquitis grave”, señaló Morra.

La bronquitis se desarrolló y se lo llevó muy rápido, sin darle la oportunidad de luchar por su vida, añadió. La esposa pidió que “por favor” se respete su “dolor y el de los familiares evitando declaraciones inútiles que no corresponden a la realidad y que últimamente siguen circulando en Argentina, GRACIAS”.

Además, la portavoz de la agencia de comunicación que representa a la familia, la periodista Barbara Carere, precisó a EFE que “por supuesto” la familia también descarta que la muerte tenga relación con la vacuna contra la covid-19.El menor de los Maradona murió el 28 de diciembre en su residencia de Monte de Procida, en la provincia de Nápoles (sur de Italia), donde la estrella argentina sigue siendo un ídolo popular.

EFE informó ese día de que los servicios de emergencia del municipio vecino de Pozzuoli acudieron a la casa de Maradona rápidamente, pero no pudieron hacer nada por él. Además, el exfutbolista tenía previsto someterse a exámenes médicos en breve, según las fuentes consultadas por la agencia.

Algunos medios, como el argentino Clarín, compartieron también las declaraciones del empresario italiano Stefano Ceci, cercano a los Maradona, quien afirmó que Hugo iba a viajar a Dubái pero, según le dijo en una llamada telefónica el 24 de diciembre, canceló el viaje porque no se sentía bien y se estaba haciendo unos chequeos médicos.

Por otra parte, el sobrino de Hugo, Chino Maradona, comentó a la cadena Teleshow que el exfutbolista “se había hecho unos estudios últimamente (…) No sabría decirte bien qué era lo que él tenía, pero sí algo sé que había”, agregó.