Falcao volvió a la titular del Rayo, pero se dejó complicar de Ánderson Arroyo

Aunque ‘el Tigre’ ya había sumado minutos en la derrota contra el Atlético de Madrid, día en que la hinchada del ‘colchonero’ coreó su nombre, no había sido titular desde que regresó de su lesión. Por eso, como la participación de Falcao García en Mirandés vs. Rayo Vallecano por Copa del Rey 2021-22 empezó desde el pitazo inicial, había expectativas de que anotara. Pero no fue así, ya que encontró a un rival que, con participación colombiana, se plantó bien.

Desde que el partido comenzó, llamó la atención el duelo entre Anderson Arroyo, defensa central del Mirandés que pasó por la selección Colombia Sub-20, y Falcao. Si bien ‘el Tigre’ sacó ventaja en algunas ocasiones gracias a su experiencia, el chocoano de 22 años ‘no arrugó' y le ganó en varias ocasiones.

Además, el equipo local contaba con una línea de cinco defensas, que lo complicó durante todo el primer tiempo. Ante las dificultades para abrir la defesa rival, Falcao intentó salir del área para llegar desde atrás, pero no sirvió mucho porque el Rayo siempre buscaba desbordar para centrar.

Salvo por un intento de taco dentro del área y un remate lejano con la zurda, que se fue desviado, Radamel no pudo acercarse más al arco del Mirandés. En la parte complementaria él saltó al campo, pero empezó a alejarse del juego de su equipo.

Llegando al minuto 60, cuando el marcador estaba 0-0, Andoni Iraola decidió que era todo para Falcao, quien le dejó su lugar a Esteban Saveljich. Ahora ‘el Tigre’ debe preparase para enfrentar al Betis este 9 de diciembre de 2021, día en que podría ser titular de nuevo, esta vez en Liga.

Tras la salida del colombiano, el Rayo encontró el gol que le puso en ventaja. El encargado de hacerlo fue Andrés Martín, quien, en el minuto 66, metió un cabezazo dentro del área y ‘la mandó a guardar’.

Lugo de la anotación, Mirandés despertó y se volcó al ataque. Pero Luca Zidane, arquero del Rayo e hijo de Zinedine, apareció en varias ocasiones y, con grandes atajadas, evitó el empate.

Al final de los 90 minutos y los siete de adición, el equipo de Andoni Iraola mantuvo la ventaja y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey 2021-22.

