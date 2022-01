El mensaje de Año Nuevo de Cristiano Ronaldo fue una fuerte autocrítica a su nivel

Año nuevo, vida nueva, pero el pasado no se olvida. Parece ser la consigna de Cristiano Ronaldo, quien aunque levantó la copa de champaña en familia, decidió hacer una autocrítica de lo que fue su 2021 en materia deportiva. Su mensaje sorprendió a pocos y extraños, aunque no dijo nada que no fuera de verdad.

El portugués, quien arrancó en 2021 con Juventus y lo terminó en el Manchester United, manifestó en sus redes sociales que el año fue más difícil de lo pensado, pese a los 37 goles que supo anotar con las dos camisetas y la de Portugal, en el año calendario.

“2021 estuvo lejos de ser fácil, a pesar de mis 47 goles marcados. Pero no estoy contento con lo que estamos logrando en Manchester United. Ninguno de nosotros está contento, de eso estoy seguro. Sabemos que tenemos que trabajar más duro, jugar mejor y entregar mucho más de lo que estamos entregando en este momento”, aseguró CR7.

No obstante, Cristiano terminó con una frase de optimismo, esperanzado en cambiar lo que fue el 2021. Asimismo, deja de lado todos los rumores que lo sitúan fuera de los Diablos Rojos a la brevedad.

“¡Hagamos de esta Nochevieja un punto de inflexión en la temporada! Abracemos el 2022 con un espíritu superior y una mentalidad más fuerte. ¡Llevémonos más allá, alcancemos las estrellas y coloquemos este club justo donde pertenece! ¡Únase a nosotros, contamos con todos ustedes!“, concluyó.