Cuadrado recordó que aguantó hambre cuando le cerraron las puertas en Argentina

Juan Guillermo Cuadrado fue incluido en el once ideal de la Fecha 14 de Eliminatorias al Mundial Catar 2022 (Archivo Getty Images)

Juan Guillermo Cuadrado recordó por estos días los malos momentos cuando fue a probar suerte a Argentina en donde incluso aguantó hambre.

En un en vivo en Instagram con el escritor y cantante Marcos Brunet habló de varios detalles de su vida, entre ellos la mencionada experiencia.

“Estuve un tiempo en Argentina probando para varios equipos, en donde se me cerraron las puertas e incluso aguanté hambre”, manifestó.

En 2006 el jugador de la selección Colombia se probó con River Plate y Boca Juniors, equipos con los que no pasó sus pruebas. Tampoco lo hizo en Nueva chicago y Tiro Federal.

“A veces tú no entiendes cómo está obrando Dios, pero cuando él ve el esfuerzo y la disciplina, y que no te rindes fácilmente, te lo recompensa. Cuando volví de Argentina, probé con el Medellín y quedar en el equipo profesional fue como una bendición. Yo nunca me quejé, pero sabía que estaba persiguiendo el sueño de ser futbolista y comprarle la casita a mi mamá”.