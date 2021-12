En Italia no creen que Muriel sea la solución del Milan y preferirían a Duván Zapata

Durante los últimos días Lui Fernando Muriel comenzó a sonar como posibilidad para llegar a Milan, pero ya hay voces a las que no les convence su llegada.

La prensa italiana ha rumorado con el futuro del colombiano y lo ponen como opción de los tres grandes de la Serie A: Juventus, Milan e Inter de Milán.

Ante esto, han comenzado los análisis de si conviene o no a determinado club.

Haciendo esa evaluación, apuntando al Milan, el exjugador Alessandro Orlando habló con Tutto Mercato y dijo que él preferiría a Duván Zapata.

Sobre Muriel dijo: “Se puede pensar pero no lo veo como un titular de Milan. En Muriel para los Rossoneri digo que sí, pero como alternativa, no como titular porque es más fuerte definiendo partidos desde el banquillo. No es primer delantero y el Milan necesita eso, una alternativa a Ibra para darle aliento”.

Y destacó que “Si realmente tuviera que hacer una inversión, lo haría en Zapata”.