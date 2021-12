Gustavo Cuéllar, el colombiano que tuvo acción este 25 de diciembre, ¿Cómo le fue?

En 25 de diciembre no suele haber fútbol, pero en algunos países sí que lo hay. Por ejemplo en Arabia Saudita, donde el poderoso campeón de Asia, Al Hilal, tropezó contra Al Fateh, en condición de local. El equipo donde Gustavo Cuéllar jugó 75 minutos cayó 3-2 y se alejó aún más de la punta, en un torneo tormentoso para los árabes.

A pesar de la derrota, Cuéllar no tuvo un mal partido, puntuado con 6,7 por el medio especializado Sofascore. No obstante, los goles del peruano André Carrillo y el francés Bafetimbi Gomis no fueron suficientes. Por Al Fateh marcaron Mourad Batna y Sofiane Bendebka, propinándole la segunda derrota en lo que va del campeonato.

Al Hilal quedó a cinco puntos del único líder, Al Ittihad, aunque tiene un partido más disputado. Cuéllar y compañía están en la cuarta posición, aunque es el plantel más costoso de toda la competencia.