Protoje y Tippy I llegan a Colombia con Reggae Invasion: The Art of Dub

Dos de las figuras más influyentes del reggae contemporáneo aterrizan por primera vez en Colombia. Protoje, arquitecto del reggae moderno, y Tippy I, maestro del dub, se presentarán en Bogotá el jueves 18 de junio en Proyecto Kinder, y en Medellín el viernes 19 de junio en Eminence, en un formato único que promete ser una experiencia sonora inmersiva.

Protoje, nacido en Saint Elizabeth (Jamaica), es uno de los líderes del movimiento Reggae Revival, que desde 2014 revitalizó el género con himnos como Who Knows junto a Chronixx. Su estilo fusiona reggae con hip-hop, soul y jazz, y lo ha llevado a escenarios globales como Coachella, Glastonbury y Lollapalooza.En abril de este año lanzó su séptimo álbum, The Art of Acceptance, con colaboraciones de Damian Marley, Shenseea y Jesse Royal, obra que marca la gira internacional que ahora llega a Latinoamérica.

El alquimista del dub

Por su parte, Tippy I, productor de las Islas Vírgenes y fundador de I-Grade Records, ha sido clave en la proyección internacional de artistas como Kabaka Pyramid, Mortimer y Lila Iké. Su alianza con Protoje dio vida en 2023 a In Search of Zion, reinterpretación dub del álbum In Search of Lost Time, que consolidó su reputación como uno de los productores más respetados del género.

Las presentaciones en Colombia tendrán un formato especial de dub en vivo, donde las canciones de The Art of Acceptance se mezclarán con clásicos de Protoje y versiones instrumentales producidas por Tippy I. Una propuesta que busca expandir los límites del reggae y ofrecer al público una experiencia intensa y vibrante.

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