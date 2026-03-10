Superlitio presenta “Sal”, una canción sobre el refugio en medio del caos

La banda colombiana Superlitio presentó “Sal”, el tercer sencillo de su próximo álbum de estudio Días Perfectos, un trabajo que verá la luz el 23 de abril de 2026. Con esta nueva canción, el grupo reafirma su lugar como uno de los referentes del rock alternativo en Latinoamérica y propone una experiencia sonora que invita a la introspección en medio del caos del mundo exterior.

El lanzamiento llega después de los sencillos “Loco de Corazón”, una exploración sobre el amor idealizado, y “Estampida”, una propuesta cargada de energía rítmica que adelantó parte de la identidad musical del nuevo disco.

“Sal”: un himno a la introspección

“Sal” nace de la espontaneidad de una sesión de improvisación musical, conocida como jam, y se transforma en una canción que reflexiona sobre la dualidad entre la tranquilidad del hogar y la presión constante del mundo exterior.

La pieza mantiene el ADN sonoro característico de Superlitio, con guitarras atmosféricas, texturas envolventes y un coro que busca conectar emocionalmente con el oyente.

Según explicó Pipe Bravo, vocalista de la banda, la canción habla de la necesidad de encontrar refugio personal frente a la intensidad de la vida cotidiana.

“‘Sal’ habla de ese refugio que es para uno el hogar; ese espacio donde uno puede respirar tranquilo y meditar acerca del mundo exterior. Curiosamente, la canción contrasta con el hecho de que no hay forma de evitar que ese mundo te irrumpa y te obligue a salir de esa quietud para ser un humano funcional”.

Un disco con colaboración internacional

“Sal” forma parte de Días Perfectos, el próximo álbum de estudio de la agrupación. Parte de la producción del disco estuvo a cargo del reconocido productor argentino Tweety González, conocido por su trabajo con artistas y bandas emblemáticas del rock latino como Soda Stereo, Fito Páez, Illya Kuryaki and the Valderramas y Bersuit Vergarabat.

La participación de González refuerza el carácter orgánico y envolvente del sonido que la banda busca consolidar en esta nueva etapa.

Más de dos décadas en la escena alternativa

Con más de 20 años de trayectoria y más de diez álbumes de estudio, Superlitio se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo colombiano. Su propuesta musical ha destacado por fusionar el rock con distintos géneros y explorar nuevas sonoridades, manteniendo una identidad propia dentro de la escena latinoamericana.

En esta nueva etapa, el grupo también apuesta por rescatar la experiencia de escuchar música con atención, invitando a los oyentes a desconectarse del ruido digital y sumergirse en la narrativa sonora de cada canción.



