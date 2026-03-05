El viche del Pacífico colombiano es reconocido como patrimonio cultural del país

El viche, una de las bebidas ancestrales más representativas del Pacífico colombiano, dio un paso histórico hacia su protección y reconocimiento cultural. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes entregó oficialmente el Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Paisaje Cultural Vichero, un instrumento que reconoce esta tradición como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

La entrega se realizó en Tumaco durante una jornada simbólica que reunió a comunidades afrodescendientes, maestras y maestros vicheros, autoridades étnicas y delegaciones de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, territorios donde esta bebida representa mucho más que una tradición gastronómica: es identidad, memoria y resistencia cultural.

Un reconocimiento histórico para el viche del Pacífico

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Forondona, hizo entrega de la Resolución 0760 del 30 de diciembre de 2025, mediante la cual el Gobierno adopta oficialmente el Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero.

Durante el acto, realizado el 28 de febrero en la Biblioteca Municipal Piedad Ayora de Quiñones en Tumaco, la ministra destacó la importancia de reconocer esta tradición como un sistema cultural vivo que articula territorio, biodiversidad y conocimiento ancestral.

“Estamos entregando el Plan Especial de Salvaguardia del paisaje vichero, con más de 1.000 acreditaciones a familias que se verán beneficiadas con la producción y comercialización del viche. Reconocemos a las mujeres vicheras de cuatro departamentos del Pacífico colombiano”, afirmó la funcionaria.

Este reconocimiento busca saldar una deuda histórica con comunidades afrodescendientes que han preservado este saber durante generaciones, incluso en medio de décadas de estigmatización.

El paisaje cultural vichero: más que una bebida tradicional

El enfoque del Plan Especial de Salvaguardia no se limita únicamente al proceso de destilación del viche. El concepto de “Paisaje Cultural Vichero” reconoce todo el sistema que rodea esta práctica ancestral.

Esto incluye:

La siembra de caña nativa en pequeños lotes comunitarios.

en pequeños lotes comunitarios. Las técnicas tradicionales de destilación artesanal .

. La relación espiritual con la naturaleza a través del Muntú Bantú , una cosmovisión que conecta a los vivos con sus ancestros.

, una cosmovisión que conecta a los vivos con sus ancestros. La interacción con los ecosistemas del Pacífico, como ríos, manglares y selva húmeda.

En este sentido, el viche se reconoce como una práctica que integra territorio, espiritualidad, biodiversidad y conocimiento comunitario, pilares fundamentales de la cultura afrodescendiente del litoral.

1.000 acreditaciones para fortalecer la tradición vichera

Uno de los anuncios más importantes del evento fue la entrega de 1.000 acreditaciones de calidad vichera, un reconocimiento oficial a las familias y portadores de la tradición que han mantenido vivo este conocimiento.

La acreditación número 1.000 fue otorgada simbólicamente a una mujer adulta mayor, en homenaje al papel histórico de las mujeres vicheras, quienes han sido guardianas del fogón, la producción artesanal y la vida comunitaria.

Estas acreditaciones buscan fortalecer la producción responsable y la comercialización legal del viche, impulsando la autonomía económica de las comunidades afro del Pacífico.

Avances en justicia sanitaria y consulta previa

Durante la jornada también se presentaron avances en materia de justicia sanitaria para los derivados del viche, un tema clave para garantizar su comercialización formal.

El proceso incluye:

52 encuentros territoriales realizados en el marco de la consulta previa con comunidades afrodescendientes.

realizados en el marco de la consulta previa con comunidades afrodescendientes. Avances en la segunda fase de recolección de muestras , realizada en articulación con el INVIMA.

, realizada en articulación con el INVIMA. La construcción de una resolución sanitaria para los derivados del viche, que permitirá regular su producción sin afectar su carácter tradicional.

Estas acciones buscan equilibrar la regulación sanitaria con el respeto por los saberes ancestrales.

Infraestructura para preservar la memoria del Pacífico

La jornada también incluyó la entrega de certificaciones de formación en infraestructura para la memoria a aprendices de la Escuela Taller de Tumaco.

Los participantes hicieron parte del proyecto de construcción de la sala de exposición “Historias y Memorias del Litoral Pacífico Sur”, un espacio dedicado a preservar la historia cultural del territorio.

A través de oficios como albañilería y ebanistería, el Ministerio promueve el relevo generacional y fortalece la capacidad de las comunidades para proteger sus propios espacios de memoria.

Cultura, territorio y desarrollo para el Pacífico colombiano

Con la implementación del Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero, el Gobierno Nacional busca consolidar un modelo de desarrollo que reconozca el papel de la cultura en la construcción de paz y en el fortalecimiento de las economías locales.

El reconocimiento del viche como patrimonio cultural reafirma que las tradiciones del Pacífico colombiano son fundamentales para la identidad del país, al tiempo que abre nuevas oportunidades para la protección de los saberes afrodescendientes y la sostenibilidad de sus territorios.

La entrega de este plan marca así un nuevo capítulo para el viche: uno en el que su historia, su cultura y sus comunidades reciben el reconocimiento institucional que durante décadas reclamaron.